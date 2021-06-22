يورو 2020.. بريطانيا تقرر حضور اكثر من 60 الف مشجع الى ويمبلي

2021/06/22 | 19:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ قالت الحكومة البريطانية، الثلاثاء، إن سعة ملعب "ويمبلي" في لندن ستزيد في مباريات قبل النهائي والنهائي لبطولة أوروبا 2020، إلى أكثر من 60 ألف متفرج.وهذا العدد يعني أن الملعب سيسمح بحضور 75 بالمئة من سعته الكاملة في آخر 3 مباريات من البطولة، التي ستختتم بالنهائي في 11 تموز المقبل.ويتعين على حاملي تذاكر المباريات إجراء اختبار سلبي لـ"كوفيد 19"، أو إثبات حصولهم على اللقاح المضاد للفيروس، بمعدل جرعتين قبل 14 يوما من المباراة.وجاء هذا الإعلان بعد دعوة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، الاثنين، إلى نقل المباراة النهائية من إنكلترا، بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد.وتحددت سعة "ويمبلي" بنحو 22500 متفرج في مباريات دور المجموعات الثلاث وكذلك مباراة دور الـ16 بين إيطاليا والنمسا، السبت، لكنها سترتفع إلى 40 ألف متفرج في المباراة الأخرى بالدور ذاته التي ستقام في 29 من الشهر الجاري وقد تشارك فيها إنكلترا./ انتهى9

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