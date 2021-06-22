ريواز فايق: كتابة دستور لاقليم كوردستان تحتاج الى اجماع وطني

2021/06/22 | 19:41 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقت رئيسة برلمان كوردستان الدكتورة ريواز فايق اليوم الثلاثاء 22/6/2021، مسؤول مكتب يونامي في اربيل ريكاردو رودريكس.

وجرى خلال اللقاء بحث اخر التطورات والتغيرات السياسية في العراق واقليم كوردستان والانتخابات العراقية المبكرة، حيث اعلنت رئيسة برلمان كوردستان، ان الانتخابات العامة في العراق جلبت وضعا سياسيا مختلفا وكلما اقتربنا من الانتخابات تظهر ملامح الصراعات اكثر، متمنية اجراء انتخابات نزيهة بعيدة عن اي توترات يكون فيها القانون هو السائد.

وبشان كتابة دستور لاقليم كوردستان، قالت ريواز فايق، ان كتابة دستور للاقليم عملية مهمة وتحتاج الى اجماع وطني ورضا جميع المكونات والقوميات التي تعيش معا في اقليم كوردستان، كما يتطلب ان لا يخلق الدستور اي تعارض مع الدستور العراقي، لذلك فان خطوات عملية كتابة مسودة الدستور تسير بشكل دقيق.

من جانبه شكر مسؤول مكتب يونامي في اربيل ريكاردو رودريكس خلال اللقاء، رئيسة برلمان كوردستان على توضيح الرؤية القانونية الدستورية، متمنيا لها النجاح اكثر في مهامها.

PUKmedia اعلام برلمان كوردستان

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