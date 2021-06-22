الولايات المتحدة.. العثور على مهاجرين في حاوية لنقل الحبوب

2021/06/22 | 19:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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عثرت دورية تابعة لشرطة الحدود الأمريكية على 21 مهاجرا غير شرعيين، مختبئين في حاوية مخصصة لنقل الحبوب، في قطار قادم من المكسيك.

وبحسب المعلومات فإن الدورية أوقفت قطارا قادما من مدينة أوفالدي المكسيكية عبر بلدة إيغل باس الحدودية في تكساس، وعثرت بداخله على 21 رجلا مكسيكيا مختبئين في الحاوية و4 رجال من هندوراس مختبئين داخل مقطورات القطار.

يذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن منذ أيامها الأولى زيادة عدد المهاجرين الذين يحاولون التسلل عبر الحدود الجنوبية للبلاد.

وفي محاولة لمعالجة أسباب هذه الهجرة، عين بايدن نائبته كامالا هاريس لقيادة جهود الولايات المتحدة مع المكسيك ودول المثلث الشمالي لمحاولة وقف تدفق الهجرة إلى الولايات المتحدة.

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