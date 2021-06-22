قرارات مجلس الوزراء: إجراءات انتخابية واستراتيجية لـ

2021/06/22 | 19:44 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

صوت مجلس الوزراء، الثلاثاء، على جملة من القرارات الجديدة تتعلق بالانتخابات وبعض المشاريع والقضايا.

وعقد المجلس، 22 حزيران/يونيو، جلسته الاعتيادية برئاسة مصطفى الكاظمي، وناقش تطورات الأحداث في البلاد، بالإضافة إلى بحث الموضوعات المدرجة ضمن جدول الأعمال، وفق بيان للحكومة.

وشهدت الجلسة، "استعراض الإجراءات الحكومية في مجالات الوقاية والسيطرة الصحية التوعوية للحد من انتشار فيروس كورونا وتأمين اللقاحات وتوزيعها على المؤسسات الصحية في بغداد والمحافظات، لتكون متاحة أمام جميع المواطنين".

كما تضمنت، استضافة رئيس مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لمناقشة احتياجاتهم لتسهيل إجراء الانتخابات في موعدها في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر 2021.

وذكر البيان، أنّ المجلس وافق في هذا الإطار على:

استمرار عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء (61 لسنة 2018)، واستثنائها من الفقرات (5 ،6، 12) من إعمام وزارة المالية المرقم بالعدد (2437) في 27 كانون الثاني 2010.

استمرار عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالفقرة (23) من قرار مجلس الوزراء (276 لسنة 2019).

تأجيل استثناء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، من إجراءات إيجار المخازن التابعة للمفوضية المبينة في المادة (40) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة (21 لسنة 2013)، والتي تتعلق بأجور الخدمة بنسبة (2%) من أحكام المادة (11/ الفقرة أولاً)، والمادة (26/الفقرة ثالثًا/ج)، بخصوص تمديد بدل الإيجار المسمى في العقد تفرض زيادة بنسبة (10%) من إيجار السنة السابقة.

ثانيًا/ تعديل قرار مجلس الوزراء (91 لسنة 2021 )، بحسب الآتي:

الموافقة على تخصيص وزارة المالية (3000000000) دينار، فقط ثلاثة مليارات دينار، إلى أمانة بغداد من احتياطي الطوارئ للسنة المالية/2021، لتوسعة شارع (77) وشارع (80)، وطريق بغداد- كوت، رستمية، وإعادة القابلوات إلى مسارها الصحيح بحسب المواصفات الفنية المقدمة من وزارة الكهرباء، استنادًا إلى أحكام المادة (5) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2021.

تأمين مبلغ (2000000000) دينار، فقط ملياري دينار للمشروع المذكور آنفًا، من خلال المناقلة ومن خلال التنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط.

ثالثًا/ الموافقة على مشروع قانون معهد إعداد مفوضي الشرطة، والذي دققه مجلس الدولة وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام المادتين (61/البند أولاً، و 80/البند ثانيًا) من الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات وزارة الداخلية بموجب كتابها المرقم بالعدد (ت.ش/سري/926) المؤرخ في 8 تشرين الثاني 2020، وملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء المثبتة بموجب مذكرتها ذات العدد (م د/ق/2/2/12/42/47 ل ق) المؤرخة في 3 شباط 2020.

رابعًا/ الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء (29 لسنة 2019) ليصبح بالشكل التالي:

الموافقة على شطب وزارة المالية المبالغ المالية وفوائدها كافة التي ترتبت بذمم الموظفين في مؤسسة السجناء السياسيين، ممن استشهد منهم جراء العمليات الإرهابية حصرًا بدلاً من إطفائها، استنادًا إلى أحكام المادة (46) من قانون الإدارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019) المعدل، وقرار مجلس الوزراء (28 لسنة 2020).

خامسًا/ الموافقة على التنازل عن مبلغ ضريبة الدخل عن إصدار سندات جمهورية العراق لسنة/ 2006، المترتب بذمة المصرف التجاري العراقي حصرًا للسنوات من 2006 لغاية 2017، البالغ مقداره (5701142000) دينار، فقط خمسة مليارات وسبعمائة وواحد مليون ومائة واثنان وأربعون ألف دينار، وفق أحكام المادة (46) من قانون الإدارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019)، وقرار مجلس الوزراء (28 لسنة 2020).

سادسًا/ إقرار الاستراتيجية الوطنية لأمن البنى التحتية الحرجة (الحساسة)، المثبتة ربط كتاب مجلس الأمن الوطني بالعدد (5/1/770) المؤرخ في 12 تموز 2020، وقرار مجلس الامن الوطني (13 لسنة 2020)، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الأمانة العامة لمجلس الوزراء المثبت بموجب مذكرة الدائرة القانونية ذات العدد (م.د/ق/2/38/42/294 ل.ق)، المؤرخة في 6 تشرين الأول 2020.

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