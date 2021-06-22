القوات الأميركية سلمت 6 منشآت للجيش الأفغاني

2021/06/22 | 19:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت القيادة المركزية الأميركية، الثلاثاء، إنه منذ قرار الرئيس، جو بايدن، سحبت الولايات المتحدة ما يعادل ٧٦٣ حمولة من طائرة الشحن C-17 من المواد و العتاد من أفغانستان.

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