رسمياً.. برشلونة يُعلن خضوع ديمبلي لعملية جراحية

2021/06/22 | 19:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع أصدر نادي برشلونة، اليوم الثلاثاء، بياناً رسمياً، عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها المهاجم الفرنسي عثمان ديمبلي، خلال مشاركته مع منتخب بلاده ضد المجر، بكأس الأمم الأوروبية.وقال النادي، إنه" بعد الفحوصات التي أجريت صباح اليوم على اللاعب عثمان ديمبلي، تم التأكد من إصابته بخلع في وتر العضلة ذات الرأسين في ركبته اليمنى، والأمر يتطلب علاجا جراحيا".وأضاف: "وبذلك تنتهي مشاركة اللاعب في بطولة يورو 2020، كما أكد المنتخب الفرنسي أمس الاثنين".ولعب ديمبلي بقميص برشلونة الموسم الماضي 44 مباراة بمختلف المسابقات، وسجل 11 هدفا، كما شارك في مباراتين كبديل مع منتخب فرنسا في اليورو قبل إصابته".

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