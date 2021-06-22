ترقب لظاهرة كونية فريدة تتعلق “بالقمر” ليلة الخميس

2021/06/22 | 19:53 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ يترقب العالم لظاهرة كونية فريدة تتعلق “بقمر الفراولة العملاق” ليلة الخميس وذكر المتنبئ الجوي صادق عطية “انتم على موعد مع قمر الفراولة الذي سيضئ سماء ليل الخميس 24 يونيو ( حزيران) ، وسيكون آخر قمر عملاق لهذا العام”.وبين ان “الاسم يرتبط بموسم الفراولة، مع نضج الثمرات للقطف في هذا الوقت تقريبا في أمريكا […]

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