2021/06/22 | 19:54 - المصدر: عين العراق

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الرياضة

الثلاثاء 22 يونيو 2021 | 07:53 مساءً | عدد القراءات : 4

الصقور يخسر خدمات "العاني" بسبب كورونا

اصيب لاعب القوة الجوية «لؤي العاني» بفايروس كورونا

واكد مصادر ان " العاني دخل الحجر الصحي وجرى تأكيد غيابه عن مباراة الصقور المقبلة".

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