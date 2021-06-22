2021/06/22 | 19:55 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياضة

الثلاثاء 22 يونيو 2021 | 07:55 مساءً

| عدد القراءات : 1

منتخب شباب العراق يعاود تدريباته تحضيراً لمواجهة لبنان في كأس العرب

عاود منتخب شباب العراق، اليوم الثلاثاء، تدريباته في ملعب "20 يونيو" تحضيراً لمواجهة نظيره اللبناني، يوم الخميس المقبل في إطار الجولة الثانية من منافسات بطولة كأس العرب لكرة القدم.



وكان العراق قد خسر مباراته الاولى، امام جزر القمر بنتيجة 4-3 في افتتاح مباريات المنتخبين في البطولة المقامة حالياً في مصر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منتخب شباب العراق يعاود تدريباته تحضيراً لمواجهة لبنان في كأس العرب) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منتخب شباب العراق يعاود تدريباته تحضيراً لمواجهة لبنان في كأس العرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).