2021/06/22 | 19:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني من حول العالم، تنتشر الكثير من القبائل وكلاً منهم يمتلك عادات وتقاليد غريبة ومختلفة وفقاً لما تؤمن به.جلد التمساح تخضع القبائل التي تعيش في غينيا الجديدة لعملية تسمى خدش التمساح […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص غرائب العالم: عادات وتقاليد قد تسمع عنها لأول مرة المركز الخبري الوطني.

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