2021/06/22 | 19:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نظمت العشرات من أمهات شهداء ذي قار، وقفة أمام مبنى مجلس القضاء، للمطالبة بالكشف عن هوية قتلة أبنائهن، ولإعلان المساندة لوالدة الشهيد إيهاب الوزني.

وتداول ناشطون صورا تظهر وقوف العشرات من أمهات شهداء التظاهرات أمام بوابة مبنى محكمة الجنايات التي تضم ممثلية مجلس القضاء الأعلى وسط المدينة، ورفعن يافطات تطالب بالكشف عن قتلة أبنائهن، ووقف المماطلة في تقديمهم للقضاء فضلا عن رفعهن صورا لأبنائهن الذي قضوا في تظاهرات تشرين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الناصرية.. أمهات الشهداء ينظمن وقفة احتجاجية للمطالبة بالكشف عن هوية قتلة ابنائهن) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الناصرية.. أمهات الشهداء ينظمن وقفة احتجاجية للمطالبة بالكشف عن هوية قتلة ابنائهن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).