رئيس البرلمان يبحث مع نظيره الفرنسي اليات المشاركة في إعادة إعمار العراق

2021/06/22 | 20:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مع نظيره الفرنسي ريشارد فيران اليات المشاركة في إعادة إعمار العراق وكذلك سبل تطوير العلاقات بين البلدين،

كما ناقش الحلبوسي خلال زيارته البرلمان الفرنسي ابرز القضايا السياسية والأمنية على الساحتين المحلية والدولية مع أعضاء الجمعية الوطنية الفرنسية، اذ اكد رغبة العراق في دخول الاستثمارات الفرنسية في مجالات الطاقة والبنى التحتية لاسيما بناء المدارس والمستشفيات ، هذا ومن المفترض ان يجري رئيس البرلمان محمد الحلبوسي سلسلة لقاءات مهمة في العاصمة الفرنسية تشمل كال من رئيس مجلس الشيوخ ووزير الخارجية ووزيرة الجيوش الفرنسية إضافة الى لقاء عدد من رجال الأعمال الفرنسيين،.

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