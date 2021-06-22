طالب بمحاسبة المتغيبين.. السوداني يحمل البرلمان مسؤولية تعطيل الجلسات

2021/06/22 | 20:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حمل النائب محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، رئاسة البرلمان وقادة الكتل مسؤولية تعطيل جلسات البرلمان، فيما دعا الى محاسبة النواب المتغيبين بتطبيق النظام الداخلي للمجلس.

وقال السوداني في تدوينه له بصفحته الشخصية على مواقع التواصل وتابعته (بغداد اليوم)، ان "جلسة اليوم لم يكتمل النصاب فيها بحضور 106 نائب فقط".

واضاف السوداني ان "مجلس النواب وقادة الكتل البرلمانية يتحملون كامل المسؤولية عن عدم عقد الجلسات وتعطيل دور المجلس"، عازيا الامر الى "عدم تطبيق النظام الداخلي".

وطالب السوداني بـ"تطبيق النظام الداخلي والذي يتضمن فصل النائب المتغيب لثلاث مرات عن اجتماعات المجلس".

وارجأ مجلس النواب جلسته المقررة اليوم، الى الاحد المقبل لعدم اكتمال النصاب القانوني.

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