2021/06/22 | 20:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة لنجم كرة القدم اللاعب المصري ​محمد صلاح​ مع شاب إسرائيلي يعمل في المجال الرياضي، وتحديدا في إدارة أحد نوادي كرة القدم.وبحسب ما نشرت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محمد صلاح يتعرض للخداع من قبل شاب إسرائيلي المركز الخبري الوطني.

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