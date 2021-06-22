ريال مدريد يتوصل إلى اتفاق نهائي مع هالاند

2021/06/22 | 20:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد تقرير صحفي إيطالي، اليوم الثلاثاء، أن ريال مدريد توصل لاتفاق بالفعل مع النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند لضمه هذا الصيف.

ومن المعروف أن هالاند يعد خيارًا ثانيًا لريال مدريد، خلف الفرنسي كيليان مبابي، لكن الميرنجي يعلم جيدًا، مدى صعوبة حسم صفقة مهاجم باريس سان جيرمان هذا الصيف.

وبحسب صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، فإن ريال مدريد حصل بالفعل على موافقة هالاند للانضمام للفريق الملكي هذا الصيف، بينما لم يحسم اتفاقه مع بورسيا دورتموند.

وأضافت الصحيفة، أن ريال مدريد قدم بالفعل عرضًا لدورتموند بقيمة 110 ملايين يورو، لكنه قوبل بالرفض من النادي الألماني الذي طلب 175 مليون يورو.

ومن المقرر، أن ينخفض سعر هالاند في الصيف المقبل إلى 75 مليون يورو فقط، وفقًا للبند المتفق عليه في عقده.

وبالتالي، يثق ريال مدريد في أن دورتموند سيستسلم في النهاية وسيوافق على العرض الحالي، لتجنب خسارة 30 مليون يورو، إذا لم يبيعوا إلى هالاند هذا الصيف.

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