المطالبة باستئناف المشاريع المتوقفة في حلبجة

2021/06/22 | 20:12 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت رئيسة بلدية حلبجة كويستان اكرم، ان حكومة اقليم كوردستان لم تنفذ منذ العام الماضي اية مشاريع في المحافظة وهذا العام لم يتم تفعيل تنفيذ اي من المشاريع المتوقفة.

وقال اكرم لـ PUKmedia، ان هناك فقط عدد من المشاريع تم استلام عرضها من قبل المحافظة ونريد من حكومة اقليم كوردستان اتخاذ خطوات سريعة لتفعيل المشاريع المتوقفة، لانها خلقت مشاكل كبيرة للمحافظة.

PUKmedia فرحان حمه خان-حلبجة

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