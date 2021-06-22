بالفيديو.. ترحيب رئيس ونواب الجمعية الوطنية الفرنسية بالحلبوسي والوفد المرافق له

2021/06/22 | 20:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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ترحيب رئيس ونواب الجمعية الوطنية الفرنسية برئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والوفد المرافق له.

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