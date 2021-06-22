2021/06/22 | 20:17 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، عن اسم اللقاح المضاد لفيروس كورونا والمصنع محليا. وقال أردوغان في احتفال لإعلان بدء برنامج التجارب البشرية على اللقاح المحلي المضاد لكورونا بحضور المتطوعين في المدينة الطبية، إن اسم اللقاح المحلي المضاد لفيروس كورونا، هو “توركوفاج- TURKIVAC”. وتسارعت عمليات التطعيم ضد كورونا في تركيا، …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تركيا تبدأ التجارب البشرية على لقاح مضاد لكورونا محلي الصنع first appeared on النور نيوز.

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