2021/06/22 | 20:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سمير_حنا_خمورو نقدم معلومات عن الأفلام الثمانية، وعن مخرجيها، المتنافسة للفوز بالسعفة الذهبية وبذلك نكون قد قمنا بتغطية 16 عشر فيلما من افلام الدورة 74 من مهرجان كان السينمائي، الذي يفتتح مساء يوم 6 تموز / يوليو ويستمر المهرجان حتى يوم 17 تموز بدلا من موعده التقليدي في بداية شهر ايار / مايو، في قصر المهرجانات الذي يقع في شارع لاكروازيت ، و 4 صالات أخرى.



9) فيلم انفصال LA FRACTURE للمخرجة الفرنسية كا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عرض عن ثمانية افلام اخرى ومخرجيها، مشاركة في مهرجان كان السينمائي 2021 - سمير حنا خمورو) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عرض عن ثمانية افلام اخرى ومخرجيها، مشاركة في مهرجان كان السينمائي 2021 - سمير حنا خمورو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).