نائب يحمل الحكومة نتائج التوغل التركي داخل العراق

2021/06/22 | 20:23 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حمل النائب المستقل باسم خشان، الثلاثاء، الحكومة على ما يحدث في الحدود العراقية التركية وخرق السيادة العراقية وترك تركيا تتوغل بحدود العراق .وقال خشان ، إن” الحكومة تتحمل ما يحدث من خرق تركيا لسيادة العراق وحدوده“ مبيناً ان ” الكاظمي والكثير من القيادات في الحكومة سكتوا عن التوغل التركي داخل العراق “.واضاف […]

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