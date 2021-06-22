2021/06/22 | 20:34 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الداخلية: طائرات مسيرة لحماية خطوط نقل الطاقة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية: طائرات مسيرة لحماية خطوط نقل الطاقة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية: طائرات مسيرة لحماية خطوط نقل الطاقة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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