2021/06/22 | 20:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الداخلية: طائرات مسيرة لحماية خطوط نقل الطاقة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية: طائرات مسيرة لحماية خطوط نقل الطاقة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية: طائرات مسيرة لحماية خطوط نقل الطاقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).