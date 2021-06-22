2021/06/22 | 20:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ديالى

أكد مسؤول حكومي في ديالى، اليوم الثلاثاء، ان الآبار الارتوازية انقذت سكان اثنتين من أكبر المدن الحدودية مع إيران من أزمة عطش "قاتلة".

وقال مدير ناحية قزانية (98 كم شرق بعقوبة) مازن الخزاعي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الايرادات المائية التي ترد الى سدة مندلي من إيران عبر وادي حدودي متعرج ومنها محطة الإسالة المركزية التي تغذي مركزي ناحيتي مندلي وقزانية انخفضت من معدل نصف متر في الثانية الى ربع متر بالثانية، ما ولد نقصاً حاداً في كمية المياه الخام اللازم توفرها لمعالجة احتياجات آلاف العوائل".

وأضاف الخزاعي وهو مدير ناحية مندلي وكالة، "تم تشغيل 20 بئراً ارتوازياً في كلا الناحيتين في آن واحد لتغطية خطوط الإسالة بالمياه الكافية لسد حاجة الأهالي"، مؤكدا أن "الآبار تسهم حاليا في توفير نحو 50% من المياه في تلك المناطق"، مشيرا إلى وجود "مشكلة اخرى وهو تذبذب الكهرباء الحاد الذي يمنع عملها باستمرار، ويجري انتظار الجهود الحكومية لشراء رافعات فولتية من أجل معالجة التذبذب في اقرب فرصة مع دخول موسم الصيف وتزايد الحاجة للمياه".

وأشار الخزاعي الى أن "الآبار انقذت الموقف ومنعت حدوث عطش قاتل، لاسيما وان الايردات من إيران انخفضت بشكل حاد في الاسابيع الماضية، ما استدعى الإسراع بتشغيل الآبار الموجودة والأخرى التي حفرت حديثا من قبل مفارز وزارة الموارد المائية لسد النقص وتفادي حصول أزمة".

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