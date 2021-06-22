أهالي حي الشيخ جراح يستغيثون مجددا

2021/06/22 | 20:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

أقدم مستوطنون إسرائيليون مع عضو الكنيست الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش على اقتحام منزل أسرة الكرد في حي الشيخ جراح بالقدس، وذلك بحماية من شرطة الاحتلال.

وقال شهود عيان إن محاولة الاقتحام أدّت إلى اشتباكات بالأيدي بين السكان ومجموعات المستوطنين الإسرائيليين الذي رافقوا سموتريتش، وإن شرطة الاحتلال وفّرت الحماية للمستوطنين خلال الاقتحام.

وكان حي الشيخ جراح قد شهد أمس الاثنين اعتداءات من قبل المستوطنين وعناصر الشرطة على المواطنين الفلسطينيين.

وأصيب 20 فلسطينيا مساء أمس خلال اعتداء قوات الاحتلال على أُسر في حي الشيخ جراح المهدد بالإخلاء، بعد محاولة السكان صدّ اعتداءات للمستوطنين على منازل في الحي.

وقالت مراسلة الجزيرة إن مستوطنين اعتدوا على منازل فلسطينيين في الحي بالحجارة وحاولوا إحراق أحدها، بحماية قوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة على السكان، واعتقلت شابين خلال المواجهات.

وأثار تجدد اعتداء قوات الاحتلال والمستوطنين على أهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة حالة من الغضب والاستنكار عبر المنصات الفلسطينية، وسط مطالبات بالاستمرار في حملة المساندة والدعم لسكان الحي المهددين بالتهجير.

وطالب ناشطون بضرورة إعادة التغريد عبر وسم #أنقذوا_حي_الشيخ_جراح، لإيصال معانات سكان الحي إلى العالم أجمع، وتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الأهالي هناك، واصفين ما يحدث بالجريمة.

إجبار أسرة مقدسية على هدم منزلها

وأجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء أسرة المواطن الفلسطيني عبد الرحمن عبيد على هدم منزلهم ذاتيا في بلدة العيساوية بمدينة القدس المحتلة.

ووثقت مقاطع فيديو، نشرتها وسائل إعلام محلية فلسطينية على منصات التواصل الاجتماعي، لحظات هدم الأسرة لمنزلها مجبرة، تجنبا لدفع تكاليف الهدم الطائلة التي تفرضها بلدية الاحتلال مقابل هدم المنزل في حال تكفلت بذلك.

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