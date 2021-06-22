امانة مجلس الوزراء تبحث مع وزارة المالية دعم فريق تقييم الاداء المؤسسي للوزارة

2021/06/22 | 20:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ بحث نائب الأمين العام لمجلس الوزراء مع وزارة المالية دعم فريق تقييم الأداء المؤسسي للوزارة.وذكر بيان للامانة العامة لمجلس الوزراء :" ان فريق تقييم الأداء المؤسسي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء اجرى زيارة ميدانية الى وزارة المالية ضمن سلسلة زيارات يجريها الفريق برئاسة نائب الأمين العام لمجلس الوزراء جاسم محمد حمد، ورئيس فريق الأداء المؤسسي مدير عام دائرة الرقابة والتدقيق في الأمانة العامة رياض فاضل الفيلي، لبحث دور فريق التقييم في وزارة المالية وآليات التواصل والدعم لتطوير قدراته، من اجل تحسين الأداء المؤسسي للوزارة".واكد نائب الأمين العام خلال اجتماع حضره وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، وأعضاء فريق الأداء المؤسسي في الوزارة، ان برنامج تقييم الأداء هو خطوة مهمة للإصلاح الحقيقي وداعم للورقة البيضاء التي أعدتها وزارة المالية، وأشار الى :" اهمية منظومة المعايير المعتمدة في تقييم الاداء المؤسسي وفق ما جاء في قرار مجلس الوزراء رقم 114 لسنة 2018، والتي تتيح للوزارات رفع مستويات الاداء بشكل مستدام، وبما يلبي رضا المواطن".واضاف نائب الأمين العام:" اننا سنعمل كشركاء مع مسؤولي وزارة المالية من اجل رفع قدراتهم ونشر ثقافة التميز داخل هذه المؤسسة العريقة ومؤسسات الدولة الأخرى، و نعمل على انشاء مركز وطني للتميز لمتابعة الأداء المؤسسي للوزارات ومؤسسات الدولة كافة وتقييم ادائها وخلق روح المنافسة بين المؤسسات الحكومية ".من جانبه أكد رئيس فريق تقييم الأداء المؤسسي رياض فاضل الفيلي:" ان منظومة تطوير الاداء المؤسسي قائمة على التحفيز والمساعدة في رفع قدرات القيادات والموظفين نحو الأفضل من اجل تحسين الأداء المؤسسي وفق رؤية ستراتيجية قابلة للتحقيق للوصول الى رضا المواطن".وأضاف :" اننا نطمح الى رفع هذه القدرات وتحسين الأداء ونشر المعرفة من خلال ادخالهم في ورش عمل ودورات تطويرية محلية وعالمية لرفع مستوى الكفاءة لدى المسؤول والموظف للوصول الى نتائج متميزة".ولفت الى :" ان الورقة البيضاء هي شريك للبرنامج الحكومي وتخص جميع مؤسسات الدولة ولها أهمية كبيرة في رفع مستوى أداء المؤسسات اذا ما تم الالتزام بها وطبقت على ارض الواقع".من جانبه رحب وزير المالية بفريق تقييم الأداء المؤسسي، واكد ضرورة التقييم المؤسسي لوزارة المالية كونها المحرك المالي للدولة، مشيرا الى ان الوزارة ستقدم الدعم اللازم لفريق تقييم الأداء المؤسسي في الوزارة للوصول الى النتائج التي نطمح لتحقيقها./انتهى9

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