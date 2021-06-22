استيلاء الخارجية الامريكية على مواقع الكترونية منها قناة العالم و قناة الاشراق

2021/06/22 | 20:36 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن الاستيلاء على ثلاثة مواقع إلكترونية منها قناة العالم والاشراق.و تم الاستيلاء على وكالة المعلومة، وموقع كتائب حزب الله، وموقع كاف ميديا (almaalomah.org .kataibhezallah.org .kafmedia.net)، وقناة الاشراق من قبل حكومة الولايات المتحدة

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