2021/06/22 | 20:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الداخلية تكشف عن إجراءات جديدة لحماية خطوط نقل الطاقة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية تكشف عن إجراءات جديدة لحماية خطوط نقل الطاقة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية تكشف عن إجراءات جديدة لحماية خطوط نقل الطاقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).