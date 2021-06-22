الحلبوسي يؤكد لنظيره الفرنسي اهمية الإسراع في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية في العراق

2021/06/22 | 20:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، أهمية دخول الشركات الفرنسية إلى السوق العراقية، والإسراع في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية في العراق، ومنها مطار الموصل ومترو بغداد المعلق وعدد من مشاريع الطاقة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، “التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والوفد المرافق له، اليوم الثلاثاء، رئيس الجمعية الوطنية ريتشارد فيران في باريس”، مبينا انه “جرى، خلال اللقاء، مناقشة تفعيل العمل النيابي المشترك، لما له من أهمية في تمتين العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجال الاقتصادي والاستثماري، وكذلك المجال الأمني والاستخباري لمكافحة الإرهاب”.

وأكد رئيس البرلمان، خلال المباحثات، “أهمية دخول الشركات الفرنسية إلى السوق العراقية، والمشاركة في إعادة الإعمار، والإسراع في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية في العراق، ومنها مطار الموصل ومترو بغداد المعلق وعدد من مشاريع الطاقة”.

واضاف البيان، “كما تم بحث الجهود المبذولة لإعادة افتتاح الخط الجوي بغداد – باريس، وضرورة الإسراع في افتتاحه، لما له من أهمية في التفاعل الاقتصادي بين البلدين، فضلاً عن التعاون المصرفي لتسهيل فعاليات القطاع الاستثماري”.

من جهته، عبَّر رئيس الجمعية الوطنية الفرنسي ريتشارد فيران، بحسب البيان، عن “دعم بلاده الكامل للعراق وحفظ سيادته، ودعم تعزيز قدرات الدولة العراقية، والاستمرار بالتعاون في الحرب ضد داعش أمنيا واستخباريا وفنيا، لمواجهة الفكر المتطرف”، مؤكدا “رغبة بلاده الدخول إلى السوق العراقية، والمساهمة في إعادة إعمار العراق”.

واشار إلى “الجهود التي تبذلها فرنسا في هذا المجال، وأن خلية المهام برئاسة وزير الخارجية الفرنسي تهدف إلى تشجيع الشركات الفرنسية على العمل في العراق”، معبرا عن “دعم فرنسا لملف عودة النازحين، وإعادة الاستقرار في المدن المحررة”.

وفي ختام جولة المباحثات، حضر رئيس البرلمان جانباً من الجلسة الاعتيادية للجمعية الوطنية الفرنسية، وسط ترحيبٍ به والوفد المرافق له.

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