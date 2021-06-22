الإطاحة بمتهم بحوزته دارجة مسروقة ومسدس “كولمبي”

2021/06/22 | 20:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية شرطة محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، عن القبض على متهم بحوزته دارجة نارية مسروقة ومسدس.

وقالت المديرية في بيان صحفي، إن “مكافحة إجرام ذي قار/ مكتب مكافحة سرقة السيارات تمكن من إلقاء القبض على المتهم ( ح .



أ .



خ ) يسكن ناحية الفضلية”.

وأشارت إلى “ضبط بحوزته دراجة نارية مسروقة ومسدس نوع كولمبي”، مؤكدة اتخاذ “الإجراءات القانونية لإكمال التحقيق أصولياً”.

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