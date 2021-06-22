2021/06/22 | 20:46 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

كشفت وزارة الداخلية، الثلاثاء، عن إجراءاتها لحماية خطوط نقل الطاقة، مشيرة إلى وجود توجه لاستخدام الطائرات المسيرة لتحقيق ذلك.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنا، في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه "ناس" (22 حزيران 2021)، إن "لدى مديرية شرطة الطاقة قسما خاصا للمفارز الجوالة والمفارز الثابتة"، مبينا أن "هذه المديرية توفر الحماية لخطوط الطاقة الكهربائية".وأكد المحنا "السعي لاستخدام الطائرات المسيرة في حماية الخطوط الكهربائية"، مشيرا إلى أن "هناك تفاوضا مع شركات صينية بهذا الصدد، فضلا عن وجود دعم دولي للعراق في هذا المجال".

ولفت المحنا إلى أنه "سيتم توقيع عقد لجلب طائرات لحماية الحدود وحماية خطوط الكهرباء والمنتجات النفطية".

وأكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى، أن الوزارة اتخذت جملة من الإجراءات، شملت مخاطبات رسمية لوزارتي الدفاع والداخلية ومناشدات للقوات الماسكة للأرض، بضرورة توفير الحماية اللازمة للأبراج الناقلة للطاقة"، لافتاً الى أن "وزير الكهرباء طالب مديرية حماية الطاقة بتوفير الإجراءات اللازمة من خلال ربط الكاميرات الحرارية على مسارات الخطوط الناقلة للطاقة".

وتابع أن "الوزارة اجتمعت مع وجهاء العشائر والمختارين في المناطق التي تشهد تواجد أبراج، بالإضافة إلى الدوائر التابعة للمحافظات والأقضية والنواحي، من أجل حثهم على حماية الخطوط والبنى التحتية والاستراتيجية التابعة للكهرباء".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الداخلية تكشف إجراءاتها لحماية خطوط نقل الطاقة الكهربائية) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الداخلية تكشف إجراءاتها لحماية خطوط نقل الطاقة الكهربائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).