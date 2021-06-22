2021/06/22 | 20:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الحلبوسي يؤكد أهمية دخول الشركات الفرنسية إلى السوق العراقية » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 20:30

واع/

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