2021/06/22 | 20:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشرت صحيفة المونتير الأميركية تقريرا عن السياسة الإيرانية تجاه العراق في عهد الرئيس إبراهيم رئيسي، مرجحة أن لا تشهد العلاقات توترا بل ستكون اكثر استاقا وتنسيقا.

وذكرت الصحيفة أن علاقة رئيسي الوثيقة والمتينة بمختلف المؤسسات الإيرانية المسؤولة عن ملف العراقي ستعطي زخما للسياسة الجديدة، خاصة وأن الرئيس الإيراني المنتخب يبحث عن إعادة التوازن في العراق بعد رفض الحكومة برئاسة مصطفى الكاظمي التدخلات الخارجية وهو ما شكل تحديا كبيرا لإيران التي كانت تبسط نفوذها في العراق بحرية مطلقة من دون معرقلات خلال السنوات الماضية، وفقا للصحفية.

من جانب اخر، وتوقع التقرير أن يملأ رئيسي الفراغ الذي خلفه قاسم سليماني في العراق، وذلك لقربه من الفصائل المسلحة التي تدعمها إيران ولكونه أيضا من ذات المجموعة المتشددة التي تنتهج نهج المرشد علي خامنئي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المونتير: من المرجح أن يملأ “رئيسي” الفراغ الذي خلفه سليماني في العراق) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المونتير: من المرجح أن يملأ “رئيسي” الفراغ الذي خلفه سليماني في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).