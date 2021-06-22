2021/06/22 | 20:58 - المصدر: عين العراق

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الثلاثاء 22 يونيو 2021 | 08:54 مساءً

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مطار الموصل ومترو بغداد المعلق اهم المواضيع على طاولة الحلبوسي ورئيس الجمعية الوطنية الفرنسية

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والوفد المرافق له، اليوم الثلاثاء،مع رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية ريتشارد فيران في باريس، تفعيل العمل النيابي المشترك، لما له من أهمية في تمتين العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجال الاقتصادي والاستثماري، وكذلك المجال الأمني والاستخباري لمكافحة الإرهاب.



وأكد الحلبوسي، خلال المباحثات، أهمية دخول الشركات الفرنسية إلى السوق العراقية، والمشاركة في إعادة الإعمار، والإسراع في تنفيذ المشاريع الستراتيجية في العراق، ومنها مطار الموصل ومترو بغداد المعلق وعدد من مشاريع الطاقة.



كما تم بحث الجهود المبذولة لإعادة افتتاح الخط الجوي بغداد – باريس، وضرورة الإسراع في افتتاحه، لما له من أهمية في التفاعل الاقتصادي بين البلدين، فضلاً عن التعاون المصرفي لتسهيل فعاليات القطاع الاستثماري.



من جهته، عبَّر رئيس الجمعية الوطنية الفرنسي ريتشارد فيران عن دعم بلاده الكامل للعراق وحفظ سيادته، ودعم تعزيز قدرات الدولة العراقية، والاستمرار بالتعاون في الحرب ضد داعش أمنيا واستخباريا وفنيا، لمواجهة الفكر المتطرف.



كما أكد ريتشارد فيران :" رغبة بلاده بالدخول إلى السوق العراقية، والمساهمة في إعادة إعمار العراق"، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها فرنسا في هذا المجال، وأن خلية المهام برئاسة وزير الخارجية الفرنسي تهدف إلى تشجيع الشركات الفرنسية على العمل في العراق.



وكذلك عبَّر عن دعم فرنسا لملف عودة النازحين، وإعادة الاستقرار في المدن المحررة.



وفي ختام جولة المباحثات، حضر الحلبوسي جانباً من الجلسة الاعتيادية للجمعية الوطنية الفرنسية، وسط ترحيبٍ به والوفد المرافق له

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