"لسنا راضين".. وزير الكهرباء يعلن عبر (بغداد اليوم) موقفاً بشأن طاقة العراق - عاجل

2021/06/22 | 21:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن وزير الكهرباء ماجد مهدي، اليوم الأربعاء، تفاصيل خطوات جديدة يجري العمل بها لإعادة منظومة الطاقة إلى سابق عهدها، مؤكدا "عدم الرضى" على ساعات التجهيز الحالية وتوجد مساعي لتحسينها. وقال مهدي لـ(بغداد اليوم)، إن "الوزارة تعمل تدريجيا لإعادة المنظومة الكهربائية للعمل كما في السابق"، مبينا أن "وزارته كانت تطمح لأن يصل الإنتاج الى 20 ألف ميغا وهذا بالفعل وصلت اليه، لكن الخلل الذي ادى لخروج المنظمة بالكامل عن العمل سبب إرباكا بالمنظومة". وأضاف مهدي، أن "الوزارة تعمل بشكل جاد مع جميع المديريات التابعة للوزارة لإعادة الاستقرار للمنظومة التي تشهد تذبذبا بالتجهيز"، معتبرا "أنهم غير راضين على ساعات التجهيز حاليا والمساعي جادة لتحسين ساعات التجهيز للمواطنين واعادة تشغيل كل المحطات". وكانت مديرية توزيع كهرباء واسط أعلنت، أمس الاثنين، إعادة محطة الزبيدية إلى العمل بعد إصلاح الخلل الفني الذي تسبب بانقطاع الكهرباء عن محافظات الجنوب والوسط.



وقال مدير توزيع كهرباء واسط، علي كاطع، إن خللا فنيا أدى الى خروج محطة الزبيدية الحرارية عن الخدمة وكذلك خط الأمين (شرقي بغداد المسؤول عن 400 كيلوفولت) وكذلك خط بسماية-الأمين (المسؤول عن 400 كيلوفولت)، ما أدى إلى فقدان 13 ألف ميغاواط من المنظومة الكهربائية والذي سبب إطفاء عاما لجميع محافظات الجنوب والوسط.

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