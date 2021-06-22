وسائل إعلام من ثلاث دول بينها العراق تعلن تعرضها للقرصنة

2021/06/22 | 21:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

اعلنت وسائل اعلام من ثلاث دول، اليوم الثلاثاء، تعرضها للقرصنة من بينها العراق.

واعلنت عدد من مواقع الأخبار الإيرانية وكذلك مواقع تابعة للحوثيين في اليمن بالإضافة إلى مواقع عراقية مقربة من إيران تعرضت للإيقاف.

واتهمت المواقع المتوقفة الادارة الاميركية في وقف بثها على الانترنت.

وضمت المواقع المتوقفة، قناة العالم وقناة الكوثر وكذلك قناة المسيرة اليمنية التابعة للحوثيين، وأيضا موقع المعلومة العراقي.

وشددت وكالات الأنباء الإيرانية، على أن "الإدارة الأمريكية تنتهك حرية التعبير بهذا التصرف، وأنها تستهدف المواقع الإخبارية في محور المقاومة".

ودانت قناة "المسيرة" اليمنية، إقدام حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بحضر موقع "المسيرة نت"، دون "أي مبرر أو حتى إشعار مسبق".

وقالت: "ندين هذه القرصنة الأمريكية والمصادرة لحقوق النشر".

وأضافت: "نؤكد أن المسيرة ماضية بعون الله في أداء رسالتها السامية والتصدي للقرصنة الأمريكية والإسرائيلية على أمتنا بكل الوسائل المتاحة".

وتابعت: "هذا الحظر الأمريكي لموقع المسيرة نت ومواقع صديقة أخرى يكشف مجددا زيف شعارات حرية التعبير وكل العناوين الأخرى التي تروج لها أمريكا".

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