2021/06/22 | 21:09 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ ذي قار أعلنت مديرية شرطة محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، عن القبض على متهم بحوزته دارجة نارية مسروقة ومسدس.وقالت المديرية في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “مكافحة إجرام ذي قار/ مكتب مكافحة سرقة السيارات تمكن من إلقاء القبض على المتهم ( ح .أ .خ ) يسكن ناحية الفضلية”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإطاحة بمتهم بحوزته دارجة مسروقة ومسدس في ذي قار first appeared on النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإطاحة بمتهم بحوزته دارجة مسروقة ومسدس في ذي قار) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإطاحة بمتهم بحوزته دارجة مسروقة ومسدس في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).