2021/06/22 | 21:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني كشف تقرير تقني أن تطبيق التراسل الفوري ”واتساب“ يعمل حاليًا على ميزة الأجهزة المتعددة (Multi-Device) شبه المكتملة، ومع إطلاقها، سيعمل التطبيق على 5 أجهزة.لكن قد تخيّب لقطة شاشة شاركها موقع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص واتساب لن يدعم تعدد الأجهزة لأكثر من هاتف واحد المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واتساب لن يدعم تعدد الأجهزة لأكثر من هاتف واحد) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واتساب لن يدعم تعدد الأجهزة لأكثر من هاتف واحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).