نقابات العمال تشيد بالدعم اللامتناهي لفقيد الامة الرئيس مام جلال

2021/06/22 | 21:14 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشاد الاتحاد العام لنقابات العمال، بالدعم اللامتناهي الذي كان يقدمه فقيد الامة الرئيس مام جلال، مؤكدا ضرورة المزيد من التنسيق مع الاتحاد الوطني الكوردستاني.

وكان الدكتور مجيد حمد امين مسؤول العلاقات العراقية للاتحاد الوطني الكوردستاني وبصحبة اعضاء المكتب قد زار يوم الثلاثاء، مقر الاتحاد العام لنقابات العمال – المركز العام، لمناقشة الوضع العراقي الراهن والجذور التاريخية للاتحاد الوطني الكوردستاني من حيث تأسيسه واعتماده على الطبقه العاملة.

واشادو من طرفهم بالدعم اللا متناهي الذي كان يقدمه الزعيم الخالد مام جلال على مر سنين حياته لهذه الشريحه الكادحه كما تم التأكيد على ضرورة التنسيق المشترك بين الاتحاد الوطني الكوردستاني والاتحاد العام لنقابات العمال من جهه والاتحاد العام لنقابات العمال المقر العام ونقابات عمال إقليم كوردستان من جهة اخرى.

وتم استقبال وتوديع الوفد الزائر من قبل علي رحيم الساعدي رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال وعدد من الاعضاء القياديين .

PUKmedia بغداد

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