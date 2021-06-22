النزاهة ترحب بحظر سفر محافظ كركوك الى خارج البلاد

2021/06/22 | 21:14 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منعت ادارة مطار بغداد الدولي محافظ كركوك من السفر خارج البلاد، فيما بين مصدر نيابي ان 62 ملفا بالفساد على راكان الجبوري وادارته.

وبسحب معلومات حصل عليها PUKmedia اليوم الاربعاء: ان ادارة مطار بغداد الدولي ابلغت محافظ كركوك راكان الجبوري ان هيئة النزاهة والقضاء سجلتا دعاوى قضائية عليه ولهذ السبب فأن الجبوري ممنوع من السفر الى خارج البلاد.

وقال النائب جمال شكور عضو لجنة النزاهة النيابية لـ PUKmedia: ان محافظة كركوك تفوق محافظات العراق الاخرى في حجم الفساد، مشيرا الى ان 62 ملفا بالفساد على الجبوري وادارته، بضمنها ملف تأسيس البناية الجديدة للمحافظة ومشاكل الاراضي الزراعية والخدمات وفي التفريق بين المكونات وتوزيع المناصب.

واضاف: ان منع محافظة كركوك من السفر خطوة في الاتجاه الصحيح معربا عن تفاؤله بتحريك قضايا الفساد في كركوك بشكل خاصة والعراق عموما.

PUKmedia خاص

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