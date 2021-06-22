الداخلية تكشف عن إجراءاتها لحماية ابراج الطاقة

2021/06/22 | 21:15 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن توجه لاستخدام الطائرات المسيرة لحماية ابراج نقل الطاقة الكهربائية، مبينا وجود تفاوض مع شركات صينية حول ذلك.وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنا في تصريح اوردته وكالة الانباء الرسمية، وتابعه “النور نيوز” إن “لدى مديرية شرطة الطاقة قسما خاصا للمفارز الجوالة والمفارز الثابتة”، مبينا أن …

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