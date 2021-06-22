الداخلية: تكشف عن إجراءات لحماية خطوط نقل الطاقة

2021/06/22 | 21:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن إجراءاتها لحماية خطوط نقل الطاقة، مشيرة إلى وجود توجه لاستخدام الطائرات المسيرة لتحقيق ذلك.وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنا للوكالة الرسمية، إن “لدى مديرية شرطة الطاقة قسما خاصا للمفارز الجوالة والمفارز الثابتة”، مبينا أن “هذه المديرية توفر الحماية لخطوط الطاقة الكهربائية”.وأكد المحنا “السعي لاستخدام الطائرات المسيرة في حماية الخطوط الكهربائية”، مشيرا إلى أن “هناك تفاوضا مع شركات صينية بهذا الصدد، فضلا عن وجود دعم دولي للعراق في هذا المجال”.ولفت المحنا إلى أنه “سيتم توقيع عقد لجلب طائرات لحماية الحدود وحماية خطوط الكهرباء والمنتجات النفطية”.وأكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى اليوم الثلاثاء، أن الوزارة اتخذت جملة من الإجراءات، شملت مخاطبات رسمية لوزارتي الدفاع والداخلية ومناشدات للقوات الماسكة للأرض، بضرورة توفير الحماية اللازمة للأبراج الناقلة للطاقة”، لافتاً الى أن “وزير الكهرباء طالب مديرية حماية الطاقة بتوفير الإجراءات اللازمة من خلال ربط الكاميرات الحرارية على مسارات الخطوط الناقلة للطاقة”.وتابع أن “الوزارة اجتمعت مع وجهاء العشائر والمختارين في المناطق التي تشهد تواجد أبراج، بالإضافة إلى الدوائر التابعة للمحافظات والأقضية والنواحي، من أجل حثهم على حماية الخطوط والبنى التحتية والاستراتيجية التابعة للكهرباء”.

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