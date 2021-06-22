الولايات المتحدة تغلق مواقع إلكترونية لوسائل إعلام ايرانية (صورة)

2021/06/22 | 21:17 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

منعت الولايات المتحدة، الثلاثاء، الوصول إلى مواقع الكترونية تابعة للعديد من وسائل الاعلام الايرانية التي بثت رسالة قالت فيها إنها "اغلقت من جانب الحكومة الأميركية".

قناة "ناس" على تلكرام..



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ونشرت مواقع قناة العالم الايرانية الاخبارية الناطقة بالعربية وقناة برس-تي في الناطقة بالانكليزية اضافة الى قناة المسيرة التابعة للحوثيين في اليمن رسائل مماثلة تشير إلى العقوبات الأميركية، مع ظهور اختام لمكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة التجارة.

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