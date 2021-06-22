2021/06/22 | 21:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني حددت لجنة الزراعة النيابية، اليوم الثلاثاء، السبب الرئيس وراء ارتفاع درجات الحرارة في العراق، فيما أشارت إلى أن 100 ألف دونم من الأراضي الزراعية تتجه نحو التصحر سنويا.وقال عضو اللجنة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكشف عن اسباب ارتفاع درجات الحرارة في العراق المركز الخبري الوطني.

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