2021/06/22 | 21:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مستشار الكاظمي: قانون الانتخابات الحالي ليس مثالياً » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 21:17

واع/

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشار الكاظمي: قانون الانتخابات الحالي ليس مثالياً) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشار الكاظمي: قانون الانتخابات الحالي ليس مثالياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).