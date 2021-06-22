يحيى رسول يترأس وفداً إعلامياً عسكرياً إلى السعودية

2021/06/22 | 21:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد توجه وفد اعلامي عسكري عراقي، برئاسة اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، الى المملكة العربية السعودية. وذكرت رسول في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء قوات خاصة يحيى رسول عبدالله، ترأس وفداً اعلامياً عسكرياً في زيارة رسمية الى المملكة العربية السعودية،ضم …

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