2021/06/22 | 21:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أظهرت سجلات رسمية أمريكية حصلت عليها جماعة مراقبة حكومية، إصابة حوالي 900 من موظفي الخدمة السرية الأمريكية بفيروس كورونا.وتظهر سجلات الخدمة السرية أنه تم تشخيص إصابة 881 شخصا في كشوف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إصابة حوالي 900 من موظفي الخدمة السرية الأمريكية بكورونا المركز الخبري الوطني.

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