كتلة الاتحاد الوطني: ضرورة صياغة دستور اقليم كوردستان

2021/06/22 | 21:45 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في برلمان كوردستان يوم الثلاثاء، وجود فراغ دستور في الاقليم، داعين الاطراف السياسية الى التوافق صوب صياغة الدستور.

وقال زياد جبار رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في برلمان كوردستان في حديث خاص لـPUKmedia: ان دستور اقليم كوردستان من المواضيع المهمة والحساسة، موضحا، ان اقليم كوردستان لم يستطع في كتابة دستوره، رغم ان الكورد شاركوا في كتابة الدستور العراقي بعد عامين فقط من سقوط النظام المباد.

واضاف: ان لجنة تشكلت في الدور البرلمانية السابقة بشأن الدستور، وكتبت 74 مادة لكن توقف العمل لظروف طرأت، مشيرا الى ان كتابة الدستور تتطلب، ايجاد توافق سياسي، ومن ثم بعد مصادقة برلمان كوردستان عليه، يقدم لاستفتاء عام.

واكد ضرورة ان يكون الدستور لجميع شعب كوردستان، وليس لاطراف السياسية في اقليم كوردستان فقط.

وكانت مدينة السليمانية قد شهدت قبل يومين، ملتقى بعنوان " " نحو دستور ديمقراطي لاقليم كوردستان"، بمشاركة واسعة من الاكاديميين والقانونيين والسياسيين.

PUKmedia ترجمة

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