2021/06/22 | 21:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي أفادت قناة “روسيا اليوم”، أن عددا من مواقع الأخبار الإيرانية وكذلك مواقع تابعة للحوثيين في اليمن بالإضافة إلى مواقع عراقية مقربة من إيران تعرضت للإيقاف.وقالت القناة: مواقع إخبارية إيرانية ويمنية وعراقية تعلن تعرضها للقرصنة وتتهم واشنطن بإيقاف بثهاحجب موقع وكالة “فارس” بسبب العقوبات الأمريكية وأشارت، إلى أن “مواقع ووسائل إعلام إيرانية …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مواقع إخبارية عراقية وإيرانية ويمنية تعلن تعرضها للقرصنة first appeared on النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مواقع إخبارية عراقية وإيرانية ويمنية تعلن تعرضها للقرصنة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مواقع إخبارية عراقية وإيرانية ويمنية تعلن تعرضها للقرصنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).