القضاء الأميركي يغلق مواقع لوسائل إعلام إيرانية رسمية

2021/06/22 | 21:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قرر القضاء الأميركي، اليوم الثلاثاء، اغلاق مواقع إلكترونية لوسائل إعلام إيرانية رسمية، بحسب وكالة الانباء الفرنسية.

الى ذلك، أفاد موقع “روسيا اليوم”، بأن “مواقع ووسائل إعلام إيرانية أعلنت تعرضها للقرصنة”.

وأضاف أن تلك المواقع “وجهت الاتهام للإدارة الأمريكية في وقف بثها على الإنترنيت”.

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