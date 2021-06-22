الحكومة تعلن عن قروض جديدة: مليارات دون فوائد.. والتسديد على 20 عامًا

2021/06/22 | 21:48 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تهدف المبادرة إلى تخفيف أزمة السكن

الترا عراق - فريق التحرير

أعلن حسن ناظم المتحدث باسم مجلس الوزراء، الثلاثاء، تخصيص قروض دون فوائد لشراء وبناء وحدات سكنية للمواطنين.

وقال ناظم خلال المؤتمر الأسبوعي، 22 حزيران/يونيو، إنّ "الحكومة لتخذت إجراءات لحل أزمة السكن"، مبينًا أنّ "الإجراءات شملت تمويل المصرف العقاري وصندوق الإسكان بـ 1.8 ترليون دينار من قبل البنك المركزي".

وأوضح ناظم، أنّ "المبلغ سيوزع على المواطنين كقروض دون فوائد للتشجيع على شراء وبناء الوحدات السكنية"، مشيرًا إلى أنّ "مدة تسديد القروض تصل إلى 20 عامًا".

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