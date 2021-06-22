المنافذ تضبط شحنة أدوية معدة للتهريب بطريقة ’احترافية’ في طريبيل

2021/06/22 | 21:48 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الثلاثاء، عن ضبط أدوية بشرية مخبأة بطريقة احترافية لغرض تهريبها في منفذ طريبيل الحدودي.

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وذكرت الهيئة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (22 حزيران 2021)، انه "بالتعاون والتنسيق مع الجانب الأردني، منفذ طريبيل الحدودي تم ضبط أدوية بشرية (524) كارتون بحوزة مسافران عراقيان قادمان من الاردن إلى العراق مخبأة بطريقة احترافية داخل كارتون (نستلة توتو) بغية تهريبها، وتسليمهم من قبل الجانب الأردني الى العراقي".

واضاف البيان انه "تم احالتهما الى مركز شرطة طريبيل لغرض عرضهما أمام أنظار قاضي التحقيق المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما".

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